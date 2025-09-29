Почти 800 тыс человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье

В Московской области продолжается масштабная кампания по вакцинации от гриппа. Сделать прививку можно в детских и взрослых поликлиниках, а также в мобильных комплексах. Кроме того, вакцинация детей проводится в школах и детских садах. Для защиты от гриппа применяются современные и безопасные отечественные вакцины, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Грипп коварен осложнениями, к которым может привести. В группе риска — дети, беременные женщины, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. Чтобы обезопасить себя и своих близких, важно пройти вакцинацию от гриппа — это самый надежный способ защититься от болезни. Такой выбор в Подмосковье сделали уже почти 800 тыс. человек», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед вакцинацией врач проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний. Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.