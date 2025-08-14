Почти 50 операционных столов закупят в подмосковные больницы с этом году

В медицинские организации Московской области продолжает поступать современное медоборудование. В этом году для больниц региона закупили 47 новых операционных столов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Операционные столы необходимы для проведения различных хирургических вмешательств. Они позволяют зафиксировать оптимальное положение пациента во время операции. С начала года в больницы Подмосковья поступило 36 единиц такого медоборудования, до конца года поставим еще 11 операционных столов. На их закупку было направлено почти 230 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новые операционные столы предназначены для 14 больниц Подмосковья, в том числе для Дмитровской, Долгопрудненской, Клинской, Одинцовской и других. Оборудование закупается благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.