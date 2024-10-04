Почти 5 тыс педиатров Подмосковья прошли тренинги по профилактике профвыгорания

В Московской области в рамках проекта «Наш участковый врач» проводятся тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания у участковых педиатров. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Такие тренинги позволяют снизить уровень профессионального выгорания среди врачей. Мы запустили проект в 2022 году и с начала его реализации такие тренинги прошли уже почти 5 тыс. педиатров, а с начала этого года — порядка 400», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В комплекс занятий входят не только очные психологические тренинги по профилактике выгорания и развитию эмоционального интеллекта врача, но и дистанционные тренинги по бесконфликтному общению и управлению стрессом, а также индивидуальные консультации с психологами. Также медицинским специалистам доступны арт-терапевтические тренинги.

Более подробно о психологической поддержке для врачей можно узнать на портале Здоровье. Детство в разделе для специалистов (необходима регистрация).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.