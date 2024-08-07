Почти 40 санитарных автомобилей поступило в Подмосковье с января

С начала года в медицинские организации Московской области поступило 39 санитарных автомобилей — 30 для службы неотложной помощи поликлиник и 9 — для выездных паллиативных бригад. Первые предназначены для обслуживания вызовов пациентов на дому, а вторые необходимы для оказания специализированной паллиативной помощи и работы выездных патронажных бригад, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы уделяем большое внимание развитию паллиативной и неотложной помощи в регионе. Для этого мы продолжаем оснащать наши медорганизации санитарным автотранспортом. Так, с начала года в медучреждения региона поступило 39 автомобилей и планируется поставка еще 29 единиц. Всего на закупку транспортных средств было направлено порядка 48 млн рублей», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Автомобили поступили в Московский областной хоспис для детей, а также Пушкинскую, Балашихинскую, Люберецкую, Орехово-Зуевскую, Павлово-Посадскую и другие больницы. Транспортные средства закуплены по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.