Почти 300 женщин прошли обучение в центрах грудного вскармливания в Подмосковье

В перинатальных центрах и роддомах Московской области работают 8 центров грудного вскармливания. Здесь работают врачи, медицинские сестры, а также специалисты по грудному вскармливанию, к которым женщины могут обратиться с любыми вопросами и получить консультацию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Сейчас идет неделя популяризации грудного вскармливания.

«В таких центрах женщины могут получить бесплатную помощь квалифицированных специалистов по грудному вскармливанию. Здесь им расскажут о том, как обеспечить полноценное грудное вскармливание, избежать проблем, которые могут ему препятствовать, как заботиться о своем здоровье. Всего с момента открытия первого такого центра обучение прошли уже почти 300 женщин», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В этом году центры грудного вскармливания были открыты в Видновском и Наро-Фоминском перинатальных центрах, а также Балашихинском и Одинцовском роддомах.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где размещена информация о системе родовспоможения в регионе.

На данный момент нацпроект «Демография» является одним из приоритетных. Он направлен не только на повышение качества жизни, но и поддержку семей с детьми и планирующих беременность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.