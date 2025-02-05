Почти 300 детей родилось в роддоме МОЦОМД в январе

В Люберецком родильном доме Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) в январе появилось на свет 287 малышей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В количественном отношении вот уже полгода продолжают лидировать мальчики — их родилось 149, девочек — 138. Двойни 2 человека. Также в декабре прошло 3 родов после процедур ЭКО, родилось 3 детей. Самые миниатюрные дети весили при появлении на свет 1 200 граммов. А вот рекорд максимального веса никто так и не побил с Рождества: вес родившегося 7 января 4 450 граммов — пока остается непревзойденным.

«Более 35 женщин в нашем роддоме в январе стали многодетными мамами. В нашем центре уделяется особое внимание здоровью матерей и новорожденных. После родов семьи получают не только медицинскую помощь, но и психологическую поддержку, что делает процесс адаптации к новой роли более комфортным», — отметила заведующая родовым отделением, врач акушер-гинеколог Анна Серегина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.