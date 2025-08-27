Почти 30 л крови сдали жители Можайска для нужд медучреждений Подмосковья

63 жителя Можайского округа присоединились к доброму делу — безвозмездной сдаче крови для нужд медицинских учреждений Подмосковья. Среди тех, кто совершил донацию, медики Можайской больницы, сотрудники МЧС, организаций и учреждений округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одними из первых к акции присоединились работники Дворца спорта «Багратион», где и проходило мероприятие. В числе доноров были и директор учреждения Семен Долгачев.

«Мы видим, как охотно можайцы откликнулись на предложение сдать кровь, помогая тем, кто в ней нуждается. Двери нашего Дворца спорта всегда открыты для этой благородной акции!» — рассказал он.

Организатором проведения Дня донора в Можайске стал заместитель главного врача по медицинской части Можайской больницы Александр Акименко. Он отметил, будет также и дальше активно привлекать доноров для таких выездных акций. Сам доктор на этой акции тоже выступил донором.

В Можайской больнице числится около 500 активных доноров. Больше половины из них сдали кровь более 40 раз и имеют высокое звание Почетного донора, при этом не останавливаясь и продолжая сдавать кровь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.