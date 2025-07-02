Почти 3 тыс выпускников окончили обучение в медколледже Подмосковья

В Московском областном медицинском колледже и его филиалах состоялись выпускные. В этом году обучение завершили почти 3 тыс. студентов. Больше всего выпускников — по направлениям «Сестринское дело» (1,9 тыс. человек), «Лечебное дело» (742) и «Фармация» (189), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Привлечение новых медицинских кадров крайне важно. Уже 520 студентов заключили целевые договоры с медорганизациями и скоро начнут работу. Ждем и остальных выпускников в больницах, поликлиниках и службах скорой помощи Подмосковья», — отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Московский областной медколледж обучает по направлениям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика» и «Фармация». Студенты с 1 по 4 курс могут заключить целевой договор на обучение с последующим трудоустройством в медучреждениях региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.