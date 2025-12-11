Почти 1,8 тыс педиатров Подмосковья прошли тренинги по профилактике профвыгорания

Для врачей-педиатров медицинских учреждений Московской области, подведомственных Минздраву региона, организованы специальные психологические тренинги. Их цель — профилактика профессионального выгорания, развитие эмоционального интеллекта и обучение навыкам бесконфликтного взаимодействия с пациентами и их родственниками. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Тренинги проводятся специалистами НИКИ детства. Занятия направлены на снижение уровня стресса и тревоги, а также на восполнение внутренних ресурсов. С начала года почти 1,8 тыс. педиатров Подмосковья приняли участие в 193 тренингах», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Занятия проводятся как очно, так и в онлайн-формате. Также врач может получить индивидуальную консультацию психолога. Более подробно о психологической поддержке врачей можно узнать на портале Здоровье. Детство в разделе для специалистов (необходима регистрация).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.