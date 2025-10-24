Пятый эндоскопический центр для диагностики заболеваний ЖКТ открылся в Москве

Пятый эндоскопический центр для диагностики заболеваний ЖКТ открылся на базе одного из корпусов больницы им. С. С. Юдина в Москве. Медучреждение сможет проводить до 160 исследований в день, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы хотим, чтобы москвичи жили не только долго, но и были здоровы. Для этого очень важно заниматься предиктивной медициной, направленной на предотвращение развития острых осложнений. Есть направления медицины, где занятия профилактикой дают очень значимый эффект», — сказала Ракова.

Она подчеркнула, что онкология ЖКТ является коварным заболеванием, которое очень долгие годы может себя не проявлять. При этом заболевание можно предотвращать и успешно лечить на ранних стадиях, если вовремя и регулярно проходить необходимые исследования.

По словам вице-мэра, более 4 лет назад на базе крупнейших городских стационаров были созданы эндоскопические центры. За это время специалисты провели более 700 тыс. исследований. У 8 тыс. человек обнаружили онкологию, у 67% из них на ранней стадии, а 12% — на нулевой. В целом выявление онкологии ЖКТ на нулевой стадии выросло практически в 6 раз.

Москвичи, которые несколько лет не проводили подобные исследования, могут в любое удобное для них время пройти гастро- и колоноскопию в городских поликлиниках и эндоскопических центрах. Всего за время работы профилактического проекта скрининговые исследования прошли 90 тыс. горожан.

Ракова добавила, что развитие эндоскопических центров, открытие нового объекта и завершение программы модернизации поликлиник расширяет медицинские мощности Москвы для проактивной диагностики заболеваний ЖКТ. В частности, это позволило начать программу профилактических скринингов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.