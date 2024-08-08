Пятеро пострадавших от атаки ВСУ на Курскую область доставлены в Москву

В четверг пятеро пострадавших в результате обстрелов в Курской области были доставлены в московские клиники, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Среди пострадавших есть двое детей. Их эвакуировали из Курской области вертолетом и доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Также еще двух пострадавших привезли в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Одного человека доставили в ГКБ им. Ф. И. Иноземцева.

Все пострадавшие находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Медики проводят необходимые обследования. К лечению пострадавших привлечены ведущие специалисты Москвы. Также применяются лучшие технологии.

Для оказания помощи пострадавшим в Курскую область были направлены дополнительные медицинские бригады. При необходимости людей будут перевозить в столичные больницы.

Ранее в Москву транспортировали пострадавшего во время атаки ВСУ военкора Евгения Поддубного. Его доставили в НИИ скорой помощи им Склифосовского и направили в реанимацию.