Пять поликлиник открываются в Москве после реконструкции

В Москве было реконструировано еще пять поликлиник. Три из них уже открыли свои двери, а еще две начнут принимать пациентов с 3 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Ремонт в поликлиниках проходил по новому московскому стандарту. Медучреждения оснастили современным оборудованием, цифровыми технологиями и комфортными зонами ожидания.

Также в поликлиниках появилось больше врачей различных специальностей. Территорию вокруг учреждений благоустроили. В поликлиниках создали современную среду, чтобы пациенты могли легко, быстро и комфортно получать медицинскую помощь.

К работе уже приступили ГП № 109 (Печатники, ул. Гурьянова, 4к3), ГП № 191 (Гольяново, Алтайская ул., 13), а также ДГП № 86 (Дмитровский, Коровинское ш., 36А).

3 марта откроют ГП № 180 (Митино, Уваровский пер., 4) и поликлиническое отделение № 2 ГКБ им. Кончаловского (Зеленоград, корп. 2042).

Всего программа модернизации завершена уже в 285 зданиях городских поликлиник.

Ранее стало известно, что в Москве с 2025 г. увеличат выплаты семьям погибших полицейских и инвалидам. Сумма составит 400 тыс. рублей.