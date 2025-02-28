Выплаты семьям умерших полицейских и инвалидам с 2025 года увеличат в два раза Экономика сегодня в 11:18 Фото - © Медиасток.рф

Выплаты семьям погибших полицейским и инвалидам с 2025 года вырастут в два раза. Сумма составит 400 тыс. рублей, сообщается на сайте мэра Москвы.

Правительство Москвы увеличило размер ежегодной выплаты работникам МВД, которые получили инвалидность из-за военной травмы. Аналогично вырастет и сумма компенсации семьям умерших. До нововведения сумма материальной помощи составляла 200 тыс. рублей. С 2025 года она увеличится в два раза до 400 тыс. рублей. Распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.