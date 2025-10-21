Пища и нагрузки: врач рассказал, что влияет на анализы крови

Врач-терапевт сети клиник «Неболит», кандидат медицинских наук Сергей Васильев заявил, что многие ошибки в лабораторной медицине и результатах анализов крови связаны с неверной подготовкой к процедуре, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Например, пища активизирует ферменты внутренних органов, присутствующих в крови после приема пищи, которые могут исказить данные и привести к неправильной диагностике», — сказал доктор.

По его словам, имеет значение и время забора анализов: гормоны имеют суточные колебания.

Перед общим анализом крови он порекомендовал не есть за 6-8 часов, сдавать его утром натощак и избегать физических нагрузок накануне, отказаться от медикаментов и не проходить предварительно физиотерапевтические или рентгеновские процедуры. Перед выходом из дома можно выпить стакан теплой воды.

Перед общим анализом мочи не следует есть овощи и фрукты: они могут изменить цвет, но стоит провести тщательный гигиенический туалет половых органов. Женщинам лучше отказаться от такого анализа во время менструации.

