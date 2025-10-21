Пик эпидемии гриппа в России может быть на новогодних праздниках

При условии, что эпидемия гриппа может начаться в декабре 2025 года, то ее пик придется на новогодние праздники, сообщила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дарья Даниленко.

«Мы традиционно ожидаем начала эпидемии в конце осени — начале зимы, то есть конец ноября — начало декабря. Но никто гарантированно не скажет, когда это произойдет. Если эпидемия начнется в конце этого года, то ее пик придется на новогодние праздники, то есть в следующем году — зимой», — сказала Даниленко.

Он отметила, что на данный момент эпидемиологи ожидают циркуляцию смешанных возбудителей заболеваемости, таких как грипп H1 и H3.

От гриппа можно привиться. Вакцинацию следует проводить только здоровым людям. После прививки важно избегать стрессов, переохлаждения, чрезмерных физических нагрузок и посещения мест с большим скоплением людей.

