Pfizer раскрыла причину остановки разработки лекарства от ожирения Danuglipron

Фармацевтическая компания Pfizer заявила, что прекращает разработку лекарства от ожирения Danuglipron в связи с обнаружением серьезного побочного эффекта. У одного из клинических испытуемых после приема препарата появились проблемы с печенью, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg и заявление самой компании.

«Компания Pfizer прекратит разработку препарата от ожирения, за которым пристально следят инвесторы, что станет серьезным ударом по ее попыткам конкурировать с бестселлерами в области снижения веса от Novo Nordisk и Eli Lilly & Co», — сообщили в Pfizer.

Один из участников клинических исследований предположительно пострадал от побочных эффектов лекарства, которые могли повредить его печень. В связи с этим компания приняла решение отказаться от проведения последней фазы испытаний препарата и переключиться на финансирование разработки методов лечения ожирения на ранних этапах.

Pfizer сместила фокус внимания в сторону борьбы с лишним весом в связи с уменьшением интереса к вакцинам и лечению Covid-19. Ожидается, что бизнес в этой сфере будет процветать и к 2030 году достигнет отметки в 130 миллиардов долларов.