Петриков: в РФ гамма-нож применяют при операциях вдвое чаще, чем за рубежом

В России почти вдвое чаще проводят операции с применением гамма-ножа, чем в других странах, сообщил директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, академик РАН Сергей Петриков.

Он выступил на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню оказания первой помощи.

«Есть пациенты, которые поступают с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. У этих пациентов довольно часто находятся проблемы, которые можно излечить при помощи гамма-ножа. Нужно сказать, что если взять международные данные, то в среднем на гамма-ноже в год оперируют около 400-500 человек, а у нас — под тысячу», — рассказал Петриков.

13 сентября будет отмечаться Всемирный день оказания первой помощи. По данным ВОЗ, ежегодно в мире из-за травм, ожогов, падений или утоплений происходит до 10% всех случаев смерти и до 15% всех случаев инвалидности. Данный день призван обратить внимание на важность оказания первой помощи пострадавшему человеку ради спасения его жизни.