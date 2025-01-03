Первый противоопухолевый клеточный продукт зарегистрировали в Белоруссии

Белорусские ученые достигли прорыва в онкологии, создав инновационный метод лечения на основе клеток-киллеров. Специалисты из Республиканского центра детской онкологии разработали и зарегистрировали уникальный противоопухолевый препарат, ставший первым в своем роде в стране, сообщает «Медицинский вестник» .

«В нашей стране был впервые утвержден противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт, созданный из природных киллерных клеток человека. Клеточная иммунотерапия сейчас активно используется в клинической практике, в частности при лечении онкологических заболеваний», — говорится в публикации.

В основе терапии лежит использование биомедицинских клеточных продуктов, созданных из человеческих клеток без существенных модификаций. При этом в работе не используются эмбриональные, фетальные стволовые и половые клетки. Полученный трансплантационный материал применяется для лечения пациентов.

Новый метод не заменяет классическую терапию, а дополняет ее, позволяя снизить токсическую нагрузку от химиотерапии и значительно улучшить результаты лечения онкологических заболеваний.

Ранее сообщалось, что в конце 2024 года произошло важное событие в сфере онкологии — новое лекарство от рака простаты, разработанное в России, успешно прошло регистрацию. ФМБА официально подтвердило этот факт в предпоследних числах декабря.