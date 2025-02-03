Перепелиные или куриные: диетолог ответила, какие яйца полезнее

По ее мнению, перепела более привередливы в питании, поэтому их яйца чаще производятся на натуральных кормах. Это делает перепелиные яйца более полезными для здоровья, поскольку они содержат комплекс витаминов, минералов, жирных и аминокислот. Белок перепелиных яиц чуть более калорийный, но эти калории способствуют поддержанию энергии в организме.

«Пять перепелиных яиц вполне заменят одно куриное», — отметила Королева в эфире радио Sputnik.

Кроме того, перепелиные яйца считаются гипоаллергенными, однако отдельные случаи индивидуальной непереносимости могут встречаться и здесь. При анализах на скрытую непереносимость часто куриные яйца исключаются из рациона, тогда как перепелиные могут оставаться.

Важно помнить, что все яйца, независимо от типа, нужно подвергать термической обработке перед употреблением.