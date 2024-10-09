Переохлаждение и аварии: в чем опасность тумана для человека

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что туман — это высокая влажность, мелкий диспергированный дождь. По его словам, при долгом нахождении в нем можно промокнуть и заболеть, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Это явление косвенно сообщает о понижении температуры, но если открыть окна и проветрить помещение во время тумана, то влажность никак не повлияет на здоровье человека, только если пробыть в таком помещении слишком долго, предостерег эксперт.

В свою очередь, врач-терапевт Лариса Алексеева считает, что смешение атмосферных масс не сказывается на здоровье человека, но несет другие проблемы: повышение аварийности на дорогах. Водителям в этот период следует быть особенно внимательными и соблюдать дистанцию.

Ранее владельцам автомобилей рассказали, как вести себя в туманную погоду. Лучше всего отложить все поездки, но если это невозможно, то следовать простым советам: перед поездкой проверить фары и снизить скорость до минимума.