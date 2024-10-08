Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно ездить во время тумана

Осенью часто возникают туманы. Водить машину во время тумана опасно даже опытным водителям. Из-за плохой видимости предметы кажутся дальше, а скорость меньше. Водителю становится сложно ориентироваться в пространстве, и он может попасть в ДТП, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

При плохой видимости лучше отложить все поездки, но если это невозможно, то необходимо следовать простым советам.

Перед поездкой обязательно необходимо проверить фары — выезжая на дорогу с неработающими фарами, человек подвергает риску не только себя, но и других участников дорожного движения. Лучше использовать противотуманные фары — они эффективны, когда видимость на дороге ниже 100 метров.

Также необходимо снизить скорость до минимума, держать увеличенную дистанцию — расстояние между автомобилями должно быть в два раза больше, чем в ясную погоду.

Важно не совершать резких маневров, обгонов, перестроений — в тумане может показаться, что некоторые предметы или машины дальше: чем есть на самом деле.

Если необходимо остановиться, то ни в коем случае нельзя это делать на обочине — лучше остановитесь на парковке, площадке отдыха или АЗС. При парковке в любое время суток не забудьте оставить работающими габаритные огни и включите аварийку.

При ДТП, поломке автомобиля или любой другой чрезвычайной ситуации на дороге следует звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.