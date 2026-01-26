сегодня в 17:34

Педиатры Подмосковья рассказали о профилактике неинфекционных заболеваний у детей

С 26 января по 1 февраля в Подмосковье проходит неделя профилактики неинфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Неинфекционные заболевания — это группа болезней, которые не передаются от человека к человеку и не связаны с патогенными микроорганизмами. К ним относятся сердечно-сосудистые расстройства, сахарный диабет 2 типа, ожирение, метаболический синдром, аллергические и аутоиммунные болезни, психические расстройства и некоторые онкологические заболевания.

По словам врача-педиатра НИКИ детства Ксении Гусаровой, большинство хронических заболеваний у взрослых берут начало в детстве. Причинами их развития становятся неправильное питание, малоподвижный образ жизни, стрессовые нагрузки, а также наследственная предрасположенность, воздействие токсинов и загрязненной среды.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева подчеркнула, что профилактика должна начинаться до появления симптомов. Важную роль играют регулярные медицинские осмотры, контроль веса, физическая активность и сбалансированное питание.

Для снижения риска развития неинфекционных заболеваний специалисты рекомендуют комплексный подход: скрининговые исследования, просвещение родителей и детей, а также создание условий для здорового образа жизни в семье и школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.