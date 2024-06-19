Педиатр Сайфулина: в общении с детьми важно уметь признавать свои ошибки

Для построения правильных отношений между родителями и детьми важно уметь признавать свои ошибки. Доверие детей к родителям строится на поддержке, понимании и предсказуемом поведении, сообщила РИАМО врач-педиатр, неонатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член союза педиатров России Марьям Сайфулина.

«Для построения правильных отношений между родителями и детьми важно следовать нескольким простым методам и избегать определенных поведенческих ошибок. Нужно активно слушать мнение ребенка и проявлять понимание, спокойствие и открытость для диалога. Также важно признавать свои ошибки и искренне общаться с детьми», — сказала Сайфулина.

Она добавила, что доверие детей к родителям строится на поддержке, понимании и предсказуемом поведении. Важно выполнять обещания и поддерживать стабильность в семейных правилах.

«Так, при просьбе о поддержке проявлять понимание, а не осуждение. Важно уважать ребенка и его индивидуальность, не принижая его чувства. Для успешного общения, в свою очередь, предлагать разговор в неформальной обстановке. Проявляйте понимание и сочувствие к эмоциям детей, а также избегайте бесед в моменты, когда ребенок устал, голоден или встревожен», — посоветовала педиатр.

По мнению Сайфулиной, для решения конфликтных ситуаций нужно проводить беседы, когда оба спокойны и готовы к диалогу. Следует общаться с пониманием и взаимным уважением, а также избегать разговоров в моменты истерик или раздражения.

«Эти подходы к общению и взаимодействию помогут родителям устанавливать крепкие и доверительные отношения с детьми, способствуя их социальному и эмоциональному развитию. Ответ на вопрос, как правильно выстроить отношения между родителями и детьми, лежит в уважении, понимании и эмоциональной поддержке со стороны взрослых», — резюмировала врач.