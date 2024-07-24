Педиатр Сайфулина рассказала о признаках теплового удара у ребенка

Жажда, усталость, спазмы в мышцах живота и ног, прохладная влажная кожа может быть признаком теплового удара у ребенка, сообщила РИАМО врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.

«Тепловой удар может подстерегать детей на пляже, особенно тех, кто долгое время проводит за строительством крепостей из песка или играми на открытых площадках», — сказала Сайфулина.

По ее словам, если состояние усугубляется, и тепловое истощение переходит в тепловой удар, у ребенка может подняться температура до 39,4 градуса или выше без выделения пота, появиться горячая красная сухая кожа, участиться пульс.

«Дети особенно склонны к тепловым ударам. Ребенок может получить тепловой удар на обычной прогулке, особенно, если его организм обезвожен или если он слишком тепло одет, если ребенок долгое время находится в непроветриваемом транспорте, особенно если он сидит у окна», — предупредила педиатр.

24 июля отмечается Международный день заботы о себе. Принцип самопомощи строится на том, что сам человек может и должен помочь себе быть здоровым. Самопомощь может проявляться в разных аспектах: от просвещения и расширения знаний о здоровье, до перехода на принципы здорового образа жизни.