Педиатр Подмосковья призвала не давать детям магазинные куличи из-за их состава

Пасха в этом году отмечается 5 мая. Во многих семьях по традиции готовится праздничный стол. Чтобы празднование не было омрачено гастроэнтерологическими или аллергическими проблемами, родители должны соблюдать ряд правил. Главный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, что из пасхальных угощений лучше не давать ребенку и в чем надо знать меру. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Основу пасхального меню составляют куличи и творожная пасха. Их обычно готовят с большим количеством масла, сахара, с добавлением патоки, меда и других сладостей. И если в составе домашней выпечки можно быть уверенным, то магазинные аналоги не всегда имеют хороший и качественный состав. Куличи из магазина существенно увеличивают нагрузку на пищеварительную систему малыша. При переедании таких десертов у малыша может случиться тошнота, рвота, расстройство стула. А различная обсыпка пасхальных куличей может грозить аллергическими проявлениями», — отметила Одинаева.

Врач также подчеркнула, что неправильное хранение творожных блюд и яиц может вызвать размножение кишечных бактерий в этих продуктах. Поэтому хранить крашеные яйца и творожные массы следует в холодильнике. Что же касается количества яиц, которые можно съесть, то здоровому человеку разрешено не больше трех яиц в день, но не за один раз. Подросткам можно два, а маленьким детям достаточно одного.

«Для того, чтобы избежать неприятных последствий от покупных пасхальных блюд, стоит приготовить угощения к праздничному столу самостоятельно, используя проверенные и натуральные продукты без искусственных красителей. Но даже эти блюда можно давать маленьким членам семьи в ограниченном количестве с обязательным соблюдением режима питания и объема порций, учитывая калорийность и свежесть блюд», — добавила главный педиатр.

В день Пасхи куличи и десерты с творогом нужно употреблять только после основного питания, которое у маленьких детей не должно существенно отличаться от привычного.

В преддверии Пасхи на полках магазинов, монастырских лавок и кондитерских региона появилось широкое разнообразие куличей и тематической выпечки.

«Всего на территории региона расположено более 100 производителей хлебопекарной продукции. В этом году перед Пасхой подмосковные компании планируют произвести более 500 тонн различных видов пасхальной выпечки. Она уже поступает на прилавки точек реализации», — сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.