Педиатр МОЦОМД рассказала о вреде, который наносится подростку при курении вейпа

Минздрав предупреждает о серьезной опасности, которую для их здоровья представляют популярные у молодежи системы нагревания табака: айкос, вейпы, электронные сигареты. Большую тревогу у специалистов вызывают участившиеся случаи госпитализации в пульмонологическое отделение подростков с пневмоническими изменениями на компьютерной томограмме легких. Примечательно, что пациенты до последнего времени не ощущали никаких изменений в состоянии здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Каждый курильщик электронных устройств обязан знать, что курение парящих устройств не является альтернативой курению обычных сигарет. Курение электронных устройств может вызвать рак, заболевания сердца, раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, вызывает слезотечение, а также проявляет мутагенные свойства, оказывает воздействие на центральную нервную систему, вызывают аллергические заболевания верхних дыхательных путей вплоть до развития бронхиальной астмы. Курение электронных устройств не исключает никотиновую зависимость. Общее использование одним устройством может привести к заражению гепатитом и туберкулезом», — рассказала заведующая детской поликлиникой № 2 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), врач-педиатр Алия Хайрушева.

По словам заведующей, чтобы справиться с пагубной привычкой, следует найти занятия в свободное время. Это могут быть: спортивные тренировки, увлечение музыкой, рисование и прочие увлечения. Причем желательно, чтобы в занятии были задействованы руки и была возможность творческой самореализации.

По мнению Хайрушевой, без поддержки близких, то есть всех членов семьи, справиться с привычкой будет очень сложно.

«В некоторых случаях ребенку помогает избавиться от вейпинга публичный отказ. В этом случае он всем объявляет о том, что прекращает курить. Нужно рассказать ребенку о вреде вейпа для подростков и окружающих. Он должен понять, что курение делает подростка врагом для самого себя. Также стоит напомнить про привыкание и сложность отказа от зависимости», — отметила специалист.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.