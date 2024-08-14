Педиатр Морозова перечислила врачей, которых ребенок должен пройти перед школой

Диспансеризация ребенка перед школой включает в себя осмотры у специалистов, лабораторные и инструментальные исследования, сообщила РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

«Придется посетить врача педиатра, проверить зрение и посетить ЛОРа, пройти невролога, хирурга и ортопеда, узнать о состоянии зубов у стоматолога. Мальчики дополнительно проходят уролога, а девочки — гинеколога», — сказала врач.

Она отметила, что детям старше шести лет рекомендуется посетить эндокринолога.

По словам Морозовой, для будущих первоклассников следует оформить карту 026у с отметками об осмотрах специалистов и прохождении обследований. Ее заполняет педиатр, а каждый специалист подтверждает свое заключение подписью и печатью. Чтобы уменьшить стресс подготовки к школе, диспансеризацию лучше пройти заранее.

«Кроме прохождения врачей, для полной диспансеризации нужно будет сдать анализы и пройти инструментальные исследования. К ним относятся общие анализы мочи и крови, анализ на глистов, соскоб на энтеробиоз. Кроме того, придется сделать электрокардиограмму, проверить на УЗИ брюшную полость и почки, а для детей в шесть лет — еще и УЗИ сердца», — добавила специалист.

Она предупредила, что в случае оформления карты для школы в частной клинике, родители могут попросить выписку и отдать ее в городскую поликлинику, чтобы там внесли данные в электронную карту.