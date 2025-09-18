Пастила и зефир: какие сладости безопасны для фигуры

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева заявила, что не стоит отказываться от сладкого при похудении резко, лучше делать это постепенно, а пастилу без орехов и зефир без шоколадной глазури можно оставить в рационе, сообщает «Вечерняя Москва» .

«В этих сладостях низкое содержание жира, нет масла или маргарина. В их основе только фруктово-ягодное пюре, в которое добавляются сахар, яичный белок и натуральные загустители (агар-агар или пектин). Калорийность таких десертов гораздо ниже в сравнении с конфетами, печеньем и тортами», — сказала доктор.

По ее словам, диета также допускает употребление черного шоколада с повышенным процентом какао-бобов, желированного десерта, фруктового мармелада и высушенных фруктов.

Диетолог утверждает, что включение этих лакомств в ежедневное меню при условии соблюдения определенных принципов не помешает процессу похудения. Рекомендуется употреблять их не на пустой желудок, а после основного приема пищи: это замедляет всасывание сахара. Важно помнить, что до 16:00 скорость сжигания калорий выше из-за активного образа жизни. Поэтому оптимально наслаждаться ими после завтрака или в обеденное время.

