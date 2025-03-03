Паллиативный специалист Подмосковья рассказал о важности психологической передышки

Сотрудники медорганизаций как никто понимают, что родителям детей с неизлечимыми заболеваниями необходима психологическая передышка. В этом активно помогают волонтеры из различных организаций. В этот раз для мам, находящихся с детьми в отделении Московского областного хосписа для детей, волонтеры Наталья и Андрей провели кулинарный мастер-класс, на котором научили готовить бананово — кэробный пирог. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Без муки и сахара — идеальный вариант для тех, кто вынужден следить за своим питанием, но не готов отказываться от вкусных десертов. Такой пирог получается мягким, ароматным и полностью натуральным, сладость достигается за счет бананов, фиников и кэроба.

Кэроб — это прекрасный заменитель какао, сладкий от природы, содержит много кальция и других витаминов. При изготовлении десерта так же используют семечки подсолнечника, которые являются источником белка, витаминов и минералов, полезных жиров.

«Очень важно не оставлять родителей наедине с ребенком и неизлечимым заболеванием. Ведь их психологическое здоровье является важным условием для положительного самочувствия детей. Эмоционально уставший родитель становится менее внимательным, что может повлиять на самочувствие ребенка», — прокомментировала заместитель руководителя координационного центра паллиативной помощи Московской области Жанна Шалобасова.

В случае возникновения вопросов по оказанию паллиативной медицинской помощи в Подмосковье вы можете оставить заявку на портале palliative.zdrav.mosreg.ru или по телефону горячей линии координационного центра паллиативной помощи 8 (498) 683-83-83.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.