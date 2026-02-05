Паллиативная служба Подмосковья применяет современные методы респираторной поддержки

Респираторная поддержка в паллиативной службе Подмосковья включает использование различных медицинских устройств и аппаратов, которые могут применяться как по отдельности, так и в комбинации. Эта терапия направлена на улучшение работы дыхательной системы за счет воздействия на легкие, дыхательные мышцы или грудную клетку.

Потребность в респираторной поддержке чаще всего возникает у пациентов с нейромышечными заболеваниями, такими как боковой амиотрофический склероз, спинальная мышечная атрофия, миодистрофия Дюшенна, рассеянный склероз, а также при хронической обструктивной болезни легких, новообразованиях или метастатических поражениях легких и плевры.

Среди основных симптомов, указывающих на необходимость респираторной поддержки, специалисты выделяют появление одышки при обычной физической нагрузке, изменение оттенка кожи, учащенное дыхание даже в покое и устойчивое снижение сатурации. Об этом рассказала сотрудник координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области Ирина Аристархова.

Перечень медицинских изделий для респираторной поддержки определяется лечащим врачом на основании приказа министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июля 2025 года №398н. Для получения консультации можно обратиться на круглосуточную горячую линию координационного центра паллиативной медицинской помощи по телефону +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин «скорой»», — сказал губернатор.