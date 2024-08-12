Овощи и морская рыба: диетолог назвал продукты, которые обязательны после 50 лет

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о продуктах, которые обязательно надо употреблять людям старше 50 лет. Благодаря такой пище получится поддержать здоровье и активность мозга, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам врача, первой в таком списке стоит жирная морская рыба — ее необходимо включать в рацион каждую неделю.

«Такая рыба является источником омега-3 жирных кислот, которые необходимы для формирования клеточных мембран. Также она является источником йода и витамина D», — указал Гинзбург.

После 50 лет также нужно есть молочные продукты и крупы — они отлично влияют на работу пищеварительной системы, сбои в которой могут привести к ухудшению работы мозга. Врач рекомендовал пить кисломолочные продукты один-два раза в день.

Наконец, по словам Гинзбурга, для рациона людей от 50 лет необходимы ягоды, зелень, овощи и фрукты. Все эти продукты содержат, помимо всего прочего, флавоноиды и витамины группы B. Овощи советуется употреблять при каждом приеме пищи и не менее, чем полкилограмма в сутки. Также ежедневно следует съедать не меньше двух фруктов и 50 граммов ягод.