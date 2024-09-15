Отказывает нога: переживший удар молнии россиянин застрял в грузинской клинике

Состояние российского туриста Павла Смирнова, пережившего удар молнии в Батуми, резко ухудшилось — у него начала отказывать правая нога, сообщает SHOT .

32-летний житель Самары пожаловался, что начал испытывать сложности с самостоятельным передвижением. Из-за того, что нога отказывает, ему стало невозможно ходить без опоры под руками.

Сейчас пациенту запрещено вставать с кровати. Из-за этого он застрял в клинике на неопределенное время. Чтобы подтянуть здоровье, по мнению врачей, нужна минимум неделя, но вернется ли прежний прогресс — неизвестно.

Ранее Павел быстро шел на поправку и сам ходил по больнице, однако через несколько дней появились сложности с ногой.

Счет за лечение российского туриста в клинике уже превысил 2 тыс. долларов. Ему финансово помогают друзья и родственники, а еще музыкант Нейромонах Феофан. Именно под его трек танцевал россиянин, когда ударила молния.