От усталости и отечности: врач рассказал, кому стоит сделать блефаропластику

Пластический хирург, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Леликов заявил, что сегодня блефаропластика, то есть коррекция формы и состояния век — одна из самых популярных косметологических операций, сообщает RuNews24.ru .

Блефаропластика помогает убрать избытки тканей, нависание кожи в области верхних век, мешки, морщины в области нижних век, отечность ткани, объяснил доктор.

По его словам, чаще всего эта операция показана после 30-35 лет — при появлении первых возрастных избытков мягкий тканей. Она подразумевает пластику и верхнего, и нижнего века.

Кроме того, операцию можно делать и в более младшем возрасте, если тяжелое нависание век и мешки под глазами достались, например, по наследству.

Однако в зависимости от показаний характер операции может быть разным. Блефаропластику рекомендуют не только женщинам, но и мужчинам.