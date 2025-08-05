От лихорадки до рвоты: доктор оценил массовое отравление креветками на Кубе

Семейный доктор Никита Харлов заявил, что отравление россиян на Кубе креветками и красной рыбой может быть связано с несвежестью продукта или плохим восприятием южных морепродуктов, сообщает «Вечерняя Москва».

«Врачи смотрят на две вещи: либо сам продукт был несвежий, разложившийся, и в результате распада образовались токсины, которые отравляют нашу пищеварительную систему. Либо это токсины бактерий, которые там размножились. Механизм будет один и тот же», — объяснил врач.

По его словам, среди основных симптомов пищевой интоксикации — серьезная лихорадка, жидкий стул, рвота, температура и боли в животе. В крайних случаях она может привести к летальному исходу: получение большой дозы токсинов грозит обезвоживанием.

В такой ситуации он посоветовал в первую очередь промыть желудок и удалить из организма источник отравления, а затем принять сорбенты — активированный уголь или его аналоги.