От диабета и артрита: как на здоровье влияет чай улун

«При соблюдении здорового образа жизни регулярное употребление улуна контролирует уровень сахара в крови, так как в состав этого чая входят полифенолы и полисахариды. Они способствуют повышению чувствительности к инсулину, защищают клетки поджелудочной железы и замедляют усвоение сахара», — сказала доктор.

По ее словам, этот чай также предупреждает воспаления суставов и обладает антиоксидантными свойствами, содержит аминокислоты и флавоноиды, а они предупреждают старение мозга и снижаю вероятность развития нейродегенеративных заболеваний.

Однако есть у улуна и противопоказания: его не стоит пить при язвенной болезни и гастрите, колитах и заболеваниях почек.

