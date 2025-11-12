От депрессии и диабета: как правильно пить кофе

Врач-гинеколог Зара Маранян заявила, что разные люди по-разному реагируют на кофе: одни чувствуют усталость через 2-3 часа после употребления, другие после одной чашки сразу ощущают тревогу и раздражительность, сообщает Газета.ru .

«В своей врачебной практике я не запрещаю кофе пациентам. Напротив, я разрешаю его употребление, но всегда делаю акцент на качестве напитка и умеренности», — сказала доктор.

По ее словам, очень важно знать свою меру. У подростков и лиц преклонного возраста нормы потребления корректируются. Для растущего организма доза составляет 2,5 мг на килограмм массы тела ежедневно. Что касается пожилых людей, то при небольшом риске сердечно-сосудистых заболеваний, зачастую, достаточно одной чашки кофе в сутки.

Согласно советам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Института питания РАМН и преобладающих международных стандартах, максимальное допустимое количество кофеина, потребляемого в сутки, не должно превышать 400 мг. Этот лимит распространяется на общее содержание кофеина, поступающего не только из кофейных напитков, но и из других источников, таких как чай, шоколадные изделия и определенные медикаменты. К примеру, в одной порции зеленого чая присутствует около 25 мг кофеина, в черном чае — 42 мг, а в чашке заварного кофе — приблизительно 108 мг.

