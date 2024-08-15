Оставаться в ресурсе: эксперты ответили, как молодой маме помочь самой себе

Появление на свет нового человека — радостное и ответственное для всей семьи событие. В такие моменты особенно много сил требуется маме ребенка. Специалисты семейных центров рассказали, как молодой маме поддерживать себя и какие приспособления в этом могут помочь, сообщает «Вечерняя Москва».

Первое и, вероятно, самое главное — это следить за своим настроением и состоянием, оставаться в ресурсе. Здесь помогут психологи, родные и близкие.

Кроме того, мамам советуют купить новорожденному специальные товары: соску с захлопывающейся крышкой, бутылочку на ремешке или бутылочку-ложку. Первая поможет малышу в первый год жизни справляться с сосательным рефлексом, а вторая и третья облегчат кормление.

Если ребенок находится на искусственном вскармливании, то в таком случае пригодится порционный контейнер для молочной смеси. Его удобно будет взять в гости, поликлинику или на прогулку, отметили эксперты.