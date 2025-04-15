Осложнения после Covid-19 лишили жителя Тюмени части черепа и глаза

У жителя Тюмени началась грибковая инфекция после перенесенного Covid-19. Коронавирус поразил кости лица мужчины, а грибок разрушил часть черепа, сообщает 72.ru .

«Грибок разрушил верхнюю челюсть, нижнюю стенку глазницы, глаз утратил зрение и „провалился“, во рту образовалась дыра, через которую было видно полость носа и придаточные пазухи», — рассказала онколог-хирург клиники «Мать и дитя» Юлия Шубина.

Команда врачей тюменской клиники искала решение несколько месяцев. По словам Шубиной, пациенту была проведена операция по удалению поврежденного глаза. В ходе хирургического вмешательства были рассечены рубцы, освобождены ткани и произведена сепарация носа изнутри.

Онколог добавила, что из широчайшей мышцы спины пациента, вместе с подкожной клетчаткой, был сформирован объемный лоскут, который был пересажен в область дефекта. С помощью микроскопа сосуды спины были соединены с сосудами шеи. После восстановления лица мужчина может самостоятельно есть и говорить.

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