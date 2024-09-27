Осенний мастер-класс провели для маленьких пациентов онкодиспансера Подмосковья

Волонтеры благотворительного фонда провели осенний мастер-класс «Гербарий в банке», на котором пациенты онкологического (детского) отделения № 7 Московского областного онкологического диспансера смогли создать композицию из бумаги и высушенных листьев и цветов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Пациенты нашего отделения, к сожалению, не могут посещать массовые праздники, парки и развлекательные мероприятия. Поэтому дети с большим удовольствием принимают участие в мастер-классах, которые проводят волонтеры в стенах медицинского учреждения. Это помогает не только отвлечься от больничных будней, но и научиться чему-то новому и показать себя с творческой стороны», — рассказала заведующий онкологическим (детским) отделением № 7 Московского областного онкологического диспансера Евгения Инюшкина.

Детское отделение Московского областного онкологического диспансера — единственное в Подмосковье, где маленькие пациенты могут пройти полный цикл лечения онкопатологий. Ежегодно здесь получают помощь около 2,5 тыс. детей.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.