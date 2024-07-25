Ортопед рассказала, о какой болезни говорит топанье маленьких детей

Врач Завадская: ребенка нужно показать врачу, если он топает после 3-х лет

Ортопед Антонина Завадская заявила, что если ребенок после 3 лет топает, то это может говорить о патологии — плоскостопии, деформации коленных суставов, укороченным ахилловом сухожилии или косолапости.

«В возрасте до трех лет у детей происходит динамичное развитие двигательных навыков. Они узнают больше о возможностях своего тела, о том, как оно взаимодействует с окружающим миром и о новых способах передвижения. Дети могут топать, чтобы почувствовать различные текстуры, получить новые ощущения», — сказала врач в эфире радио Sputnik.

До 3 лет ребенок таким образом изучает пространство и понимает положение своего тела, но чуть родителям уже стоит забеспокоиться. Если малыш продолжает топать, то его лучше показать педиатру, советовала ортопед.

Ранее главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказывала, как сохранить печень ребенка здоровой. По ее словам, проблем можно избежать при помощи правильного питания: нельзя позволять детям переедать и есть в спешке, также советуется исключить из рациона жирное и жареное.