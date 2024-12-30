Ортодонт объяснила, какие праздничные блюда самые вредные для зубов

Праздничный стол — море соблазнов: закуски, десерты, напитки. Но не все полезно для зубов, сообщила РИАМО заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

Липкие десерты: сладкий капкан

«Любите карамельки и пирожные с липкой начинкой? Эти лакомства вредны для зубов. Липкая текстура застревает между зубов и становится идеальным местом для роста патогенной флоры», — сказала Радько.

Если не можете отказаться от липких десертов, выбирайте сладости, которые быстро растворяются во рту (кремовые торты, мягкие муссы). А после трапезы почистите зубы.

Напитки с газами: кислотный удар по зубам

Пузырьки в бокале часто сопровождают застолье. Но газированные напитки содержат много сахара и имеют высокую кислотность. Представьте, что зуб — это мел, а лимонад — уксус. После такого контакта эмаль слабеет.

Отдавайте предпочтение чистой воде. Если вам довелось выпить бокал лимонада — сразу после еды прополоскайте рот, а после — почистите зубы.

Тосты и орехи: хруст, который дорого обходится

Орешки, тосты, сухари — отличное дополнение к салатам и закускам. Но употребление таких продуктов может завершиться сколом зуба или образованием трещины на эмали.

«Любите орехи? Ешьте их в очищенном, измельченном виде. А хрустящие закуски и тосты замените на более мягкие варианты (крекеры, сырные палочки)», — добавила ортодонт.

Алкоголь: неожиданная опасность

Коктейли, вино — часть застолья. Однако алкогольные напитки сушат ротовую полость. А отсутствие слюны во рту — прямая угроза зубам, которые становятся уязвимыми к бактериям.

«Если пьете алкоголь, то обязательно запивайте его водой. Это поможет избежать обезвоживания и снизит негативные последствия для зубов», — советует кандидат медицинских наук.

И самое главное — в праздники нужно веселиться, не нужно отказываться от вкусной еды. Важно помнить о балансе и правильно ухаживать за зубами.