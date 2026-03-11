Ортодонт из Долгопрудного заняла второе место в конкурсе Подмосковья

Врач-ортодонт Долгопрудненской больницы Анастасия Борисова заняла второе место в областном конкурсе «Лучший клинический случай в практике детского стоматолога». Итоги подвели 10 марта в Подмосковье, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс ежегодно проводит Московская областная стоматологическая поликлиника. В номинации «Ортодонтия» работу специалиста из Долгопрудного высоко оценило жюри, в которое вошли ведущие детские стоматологи и челюстно-лицевые хирурги региона.

Анастасия Борисова работает в стоматологическом отделении Долгопрудненской больницы шесть лет. После ординатуры она пришла сюда по целевому договору, однако решила продолжить работу в медучреждении. За это время врач накопила значительный практический опыт и представила на конкурс один из сложных клинических случаев.

«Подросток 15 лет обратился с жалобой эстетического характера. Зубы сильно выступали вперед. Нужно было тщательно собрать анамнез, проанализировать гипсовые слепки, фотографии и рентгеновские снимки, чтобы выбрать оптимальный метод лечения», — рассказала Борисова.

Лечение проводилось с применением брекет-системы и микроимплантов. По словам врача, добиться результата удалось за 12 месяцев, хотя в подобных случаях коррекция может занять больше времени. Если бы пациент обратился позже, могла потребоваться операция на челюсти.

В прошлом году Анастасия Борисова также участвовала в конкурсе и заняла третье место.

Записаться на прием к специалисту можно через региональный портал «Госуслуги» по ссылке https://zdrav.mosreg.ru/start, в инфомате или по телефону кол-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.