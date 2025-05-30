Даже если человек курил много лет, бросать вредную привычку никогда не поздно, организм восстанавливается уже через 20 минут после отказа от сигарет, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Один из мифов — „бросать уже поздно“. Многие люди, особенно в возрасте, которые курят много лет, полагают, что им поздно бросать курить, так как организм уже получил максимально возможную дозу никотина и уже никогда не оправится. Это неверно: организм начинает восстанавливаться уже через 20 минут после последней сигареты. Через 5 лет после отказа от курения риск инсульта снижается до уровня некурящих, а через 10 лет вероятность развития рака легкого уменьшается вдвое», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что переход на вейпы также не является безопасной альтернативой.

«Никотин негативно влияет на организм и при „парении“, и оно точно так же, как и курение, вызывает зависимость. Кроме того, научные исследования подтверждают, что пары вейпов, как и дым от сгорания табака, повреждают бронхи и легкие: вейпы превращают в пар жидкость из глицерина и химических добавок, масла из этого состава оседают в дыхательных путях в виде жировой пленки, через которую не проходит воздух», — пояснила врач.

По ее словам, даже редкое курение может нанести организму серьезный вред.

«Еще одно убеждение: курить понемногу и изредка не вредно. Это не так: редкое курение тоже увеличивает риск возникновения тяжелых заболеваний. Даже несколько сигарет в месяц могут способствовать нестабильности артериального давления, нарушению тонуса сосудов и гипоксии тканей. Даже минимальные дозы канцерогенов могут спровоцировать мутации клеток, что повышает вероятность развития злокачественных новообразований», — разъяснила специалист.

31 мая отмечается Всемирный день без табака. Глобальной целью этого дня является содействие защите людей не только от разрушительных последствий для здоровья, но также и от социальных, экологических и экономических бедствий, связанных с употреблением табака и воздействием табачного дыма.