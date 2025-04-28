Орехово-Зуевский роддом принимает участие в областном конгрессе

28–29 апреля проходит Второй Московский областной конгресс «Подмосковные вечера. У Истоков Жизни». В нем принимают участие специалисты среднего звена Орехово-Зуевской больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для нас честь поделиться нашим опытом. Мы постоянно стремимся улучшать качество работы и рады возможности передать свои знания. Надеемся, что наш доклад будет полезен и интересен», — сказала медицинская сестра Светлана Рыбина

С докладами выступят опытные акушерки и медицинские сестры родильного дома. Эти высококвалифицированные специалисты поделятся знаниями о важной роли медицинской сестры в процессе выхаживания новорожденных и особенностях ухода за ними. Слушатели узнают о базовой сердечно-легочной реанимации в акушерстве и о том, как акушерки помогают женщинам с гестационным сахарным диабетом во время беременности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.