Орехи полезны для сосудов и пищеварения, но есть нюанс

Орехи богаты ценными микроэлементами и витаминами, однако при неправильном хранении и избыточном употреблении они могут потерять пользу и даже нанести вред, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Много пользы в грецких и бразильских орехах, миндале, фисташках, кешью. Все они полезны для пищеварения и сосудов, а еще каждый имеет свои уникальные свойства. Грецкие орехи богаты омега-3, миндаль и фисташки содержат много витамина Е и кальций, бразильский орех — богатый источник селена, а кешью богат магнием. Но важно помнить, что все орехи калорийны, поэтому их следует употреблять в умеренных количествах», — сказала Кашух.

Она предупредила, что полезные свойства орехи теряют при неправильном хранении и обработке.

«Высокая температура обжарки уничтожает термочувствительные витамины, а добавление большого количества соли, сахара или шоколадной глазури снижает питательную ценность орехов. При длительном хранении на свету жиры в орехах прогоркают. Такой продукт не только теряет пользу, но и приобретает токсичные свойства», — рассказала врач.

Кашух посоветовала употреблять в пищу сырые или слегка подсушенные орехи в умеренных количествах (до 50 г в день). Хранить их следует в герметичной таре в темном прохладном месте.

Ореховый Спас имеет несколько названий: он также известен как Хлебный или Холщовый, отмечается 29 августа. Наши предки в этот день пекли хлеб, собирали поспевшие орехи и торговали на ярмарках льняным полотном. В народе Ореховый Спас начали отмечать еще до крещения Руси. В этот день начинался сбор орехов, которые с приходом христианства стали освящать в церкви.