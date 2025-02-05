Орехи, какао и мед: существует ли полезная альтернатива «Нутелле»

«Заменить „Нутеллу“ можно полезным вариантом, приготовленным дома. Для этого достаточно измельчить орехи, например, миндаль или грецкие, добавить какао-порошок и натуральный подсластитель, такой как мед или кленовый сироп», — рассказал Белоусов.

Он пояснил, что этот вариант поможет избежать избыточного потребления сахара, но даже полезные сладости важно есть в меру.

«Даже если заменить сахар на натуральные ингредиенты, постоянное употребление сладкого может спровоцировать воспалительные процессы в организме. Сахар увеличивает уровень инсулина и вызывает окислительный стресс, что со временем приводит к воспалениям», — предупредил гастроэнтеролог.

Белоусов добавил, что хроническое воспаление связано с развитием многих серьезных заболеваний, включая аутоиммунные нарушения. Поэтому важно не только контролировать количество сахара, но и следить за общим балансом питания.

5 февраля празднуется Всемирный день «Нутеллы». Отмечать этот день шоколадно-ореховой пасты предложила американский блогер из Италии в 2007 году.