Оптимальный выбор: почему спонтанный секс полезнее, чем интим «по расписанию»

Ранее стало известно, что интимная близость в позднее время суток — после 23:00 — может нарушить сон и замедлить процессы восстановления организма. Это связано с мелатонином — гормоном, чья активность возрастает в темноте.

«Насчет оптимального времени для занятия сексом — такого, конечно же, нет. Более того, я всегда говорю, что чем спонтаннее все это происходит, тем лучше. Даже если пару раз в месяц секс случается именно в это время, которое называют „неправильным“, ничего страшного не произойдет. Но если человек постоянно просыпается в 6 утра, а секс у него в 12 или в час ночи, то у него не остается времени на восстановление», — сказала Миллер.

Она пояснила, что в таком случае не вырабатывается мелатонин, организм истощается, начинаются проблемы со здоровьем и нервной системой.

«Секс действительно помогает расслабиться и лучше выспаться. В процессе оргазма происходит разрядка всех мышц. Если оргазм качественный, то сон становится глубже. Но если систематически злоупотреблять и отдавать предпочтение сексу в ущерб сну, это приведет к истощению организма и хроническому недосыпу», — предупредила сексолог.

По ее словам, тогда получается замкнутый круг: вроде хочется расслабиться и уснуть, а организм только больше истощается.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.