Опасность ультрафиолета: онколог рассказала, как солнце провоцирует рак кожи

«Ультрафиолетовое излучение, как естественное (солнце), так и искусственное (солярии), повреждает ДНК меланоцитов, приводя к их бесконтрольному размножению», — сказала Машкова.

Она подчеркнула, что особенно уязвимы люди с первым и вторым фототипом кожи — светлокожие, с веснушками, голубыми или зелеными глазами, рыжими или светлыми волосами. Их кожа вырабатывает меньше меланина, поэтому хуже защищена от вредного воздействия UV-лучей.

По словам специалиста, родинки, состоящие из скоплений меланоцитов, наиболее подвержены злокачественному перерождению. Даже один сильный солнечный ожог, полученный в детстве, может в разы увеличить риск развития меланомы в будущем.

Крайне важно избегать длительного пребывания на солнце в период его максимальной активности — с 10 до 16 часов. Использование солнцезащитных средств с SPF не ниже 30, ношение широкополых шляп, солнцезащитных очков и закрывающей тело одежды являются обязательными мерами профилактики.

«Особую опасность представляют солярии. Искусственный загар в несколько раз повышает вероятность возникновения меланомы, и во многих странах их использование запрещено для лиц младше 18 лет», — отметила онколог.

Если на теле много родинок или есть крупные врожденные невусы, от загара лучше отказаться совсем. Защита от ультрафиолета — не просто рекомендация, а жизненная необходимость для тех, кто хочет сохранить здоровье кожи и избежать онкологических заболеваний, заключила врач.