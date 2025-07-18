Опасность тромбоза: врач оценил состояние здоровья Трампа

Старший преподаватель Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин заявил, что последнее медицинское обследование здоровья президента США Дональда Трампа говорит об опасности у него развития тромбоза и проблем с сердечно-сосудистой системой, сообщает Газета.ru .

«Венозная недостаточность часто сочетается с такой болезнью, как варикозная болезнь нижней конечности. А варикозная болезнь нижней конечности иногда сопровождается такими неприятными осложнениями, как тромбоз и тромбофлебит, то есть образование тромбов в венах», — сказал доктор.

По его словам, чаще всего такое заболевание возникает в верхних конечностях. Венозная недостаточность также может привести к проблемам с сердцем: например, тромб перейдет в легочную артерию.

Ранее президент Бразилии Лула де Силва обвинил Трампа «имперских амбициях». Американский лидер регулярно превышает полномочие, заявил де Силва на фоне обострения торговых отношений между странами.