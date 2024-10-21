Онкологи Подмосковья впервые прооперировали пациента с опухолью ребра

В Московский областной онкологический диспансер обратился 52-летний мужчина с жалобами на боль в грудной клетке. Проведенная диагностика выявила у него фибромиксому ребра. Это редкий вид доброкачественной опухоли, которая состоит из разросшегося хряща и может переродиться в рак. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Как выяснилось, некоторое время назад мужчина получил травму грудной клетки. К врачу обратился не сразу, а только когда боль в области ребер усилилась. Случайная травма привела к обнаружению фибромиксомы ребра. Само новообразование никак себя не проявляло.

«Такая опухоль встречается крайне редко и в нашем учреждении мы впервые провели торакоскопическую операцию по удалению ребра с опухолью. Хирургическое вмешательство выполнили щадящим методом — через 3 прокола. Это позволило снизить интенсивность и продолжительность послеоперационной боли и обеспечить более быстрое восстановление пациента. По результатам гистологического исследования опухоль оказалась доброкачественной, поэтому дальнейшее лечение пациенту не требуется. Выполнив операцию, мы предотвратили риск перерождения новообразования в рак», — рассказал заведующий отделением торакальной онкологии № 1 Сергей Тараров.

Сейчас мужчина выписан домой и вернулся к обычной жизни.

Специалисты напоминают, что важно регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Доказано, что своевременное выявление доброкачественных новообразований позволяет не допустить их перерождения в рак. А ранее выявление злокачественной опухоли значительно улучшает результаты ее лечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.